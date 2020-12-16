Москва, , 09:36 — REGNUM Заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова о том, что в результате достигнутых договоренностей Азербайджану возвращены 12 военнопленных, а Армении — 44, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Дай Бог придти к тому, чтобы победить самого страшного, самого основного врага для обеих сторон, которого зовут ненависть. Дай Бог найти этим странам мудрости быть добрыми соседями», — пишет Владимир А.

Некоторые граждане одобрили решение сторон провести обмен военнопленными. Граждане отметили, что странам стоит пойти на обмен всех на всех, что благоприятно повлияет на ситуацию в регионе Карабаха.

«Обмен пленными надо проводить по формуле «всех на всех», иначе этот процесс затянется», — считает Альберт С.

Другие указали на то, что военные действия продолжаются, а взаимный обмен военнопленными позволяет ускорить процесс мирного урегулирования.

«Вчера наступления были, сегодня обмен. Нестабильности, как в российской экономике. Но мир это всегда хорошо», — поделился Курбан Р.

Ряд граждан пришёл к выводу, что отсутствие реакции со стороны Российской Федерации на недавнее нарушение мирного соглашения говорит о том, что ситуация находится под контролем Москвы. Пользователи указали на то, что в результате инцидента территория, которая находится под контролем российских миротворцев, увеличилась в размерах.

«Судя по последним событиям, там где находятся наши миротворцы, та территория надолго останётся под нашим контролем. И походу Путин перехитрил Алиева. Он не собирается уходить оттуда. Даже после явного нарушения режима армянской стороной наши промолчали и только расширили территорию контроля наших миротворцев», — написал Денис М.

Напомним, 14 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что в результате достигнутых договоренностей Азербайджану возвращены 12 военнопленных, а Армении — 44.