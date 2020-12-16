Москва, , 09:40 — REGNUM Заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что раньше она считала Европу «близкой и великой», а лидеров европейских стран «настолько сильными», что они будут способны повлиять на происходящее и «не будут сидеть, сложа руки», вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Через всё интервью проскакивает обида и понимание, что ей попользовались и выкинули в мусорное ведро. Хороший пример для нашей либшизы», — пишет Илья А.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что такая реакция Тихановской связана с тем, что Европа отказалась от неё в качестве политика, способного повлиять на ситуацию в Белоруссии. Граждане считают, что бывшему кандидату в президенты стоит перестать пытаться казаться важной оппозиционной фигурой.

«Девочку «попользовали», а потом «слили». Она, видите ли, хочет реальных действий. От тебя тоже ждали реальных действий, а не роликов в интернете. А раз уж не справилась, не оправдала надежд, то нечего теперь ныть и интервью раздавать», — считает пользователь Msr Vitus.

Некоторые комментаторы считают, что европейские страны осознали важность взаимодействия с той Белоруссией, которая существует сейчас. Поэтому, уверены граждане, Европа отказалась от идеи перестроить политическое устройство республики.

«Наивность прямо прёт. С чего она взяла, что Европа ради ее прекрасных глаз расчехлит свои пушки и откажется от какой-никакой, но прибыли от торговли с Белоруссией?», — задаётся вопросом Елена З.

Нашлись и те, кто выразил сочувствие Тихановской. Белорусский оппозиционер, как они считают, оказалась попросту никому не нужна.

«Тётка попала по полной. Теперь и домой не вернуться, и там уже всем наскучила. Там поняли, что народ за ней не пойдёт, люди выбрали Лукашенко», — пришёл к выводу пользователь Джуди.

Напомним, 14 декабря бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что раньше считала Европу «близкой и великой», а лидеров европейских стран «настолько сильными», что они будут способны повлиять на происходящее и «не будут сидеть сложа руки».