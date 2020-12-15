Мехико, , 23:59 — REGNUM Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что ожидает увеличения числа мигрантов в США при президентстве Джо Байдена, 15 декабря сообщает агентство Reuters.

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Эбрард отметил, что Байден не так резко настроен на борьбу с мигрантами, как его предшественник. Глава МИД Мексики выразил надежду, что новое правительство будет инвестировать в Мексику для воздействия на причины миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 декабря президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США.

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