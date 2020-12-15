Ереван, , 23:50 — REGNUM Договорённостей передать Азербайджану Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох — три села Шушинского района Никорного Карабаха — не было и нет, передаёт 15 декабря Sputnik Армения.

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Комментируя сообщения в соцсетях о том, что азербайджанские силовики потребовали от карабахских силовиков покинуть Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох до полудня 16 декабря, министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян сказал:

«Эти сёла и Ехцаох находятся в окружении. К Ехцаоху азербайджанцы приблизились с севера, но в само село не вошли».

Он добавил, что требования покинуть сёла могли быть «частной инициативой» азербайджанских военных, поскольку никакой подобной договорённости не было и нет.

Мирзоян пояснил, что азербайджанские военные при посредничестве российских миротворцев покинули соединяющую сёла Хин Шен и Мец Шен дорогу. Власти Нагорного Карабаха собирались эвакуировать сельчан, но после освобождения дороги было решено остаться.

Стоит отметить, что три вышеуказанных нагорно-карабахских села не входят в Кашатагский (Лачинский) район (поскольку они входят в Шушинский район), но входят в Лачинский коридор.

Пятикилометровый Лачинский коридор, согласно договорённостям по Карабаху от 9 ноября 2020 г., должен обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу. Он остаётся под контролем миротворческого контингента России.

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