Бразилиа, , 23:40 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его офис начал процесс установления официальных контактов с избранным президентом США Джо Байденом, 15 декабря сообщает агентство Reuters.

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Болсонару пока не озвучивал официальных поздравлений Байдену. Однако он заявил, что после голосования Коллегии выборщиков больше не будет обсуждать выборы в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 декабря Байдена поздравил с победой президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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