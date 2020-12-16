Москва, , 10:38 — REGNUM Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия угрожает стабильности в Средиземноморском регионе, применяя дезинформацию, разжигая хаос, конфликты и разногласия, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили мнение 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Американское враньё, как обычно. То каких-то наемников найдут, то оружие. Россия мерещится им везде», — пишет пользователь под псевдонимом «Псевдоаналитик».

Многие пользователи пришли к выводу, что по такому заявлению Помпео можно судить, как США будут относиться к России после полноценного прихода к власти Джозефа Байдена. Граждане считают, что грядут новые санкции в отношении Российской Федерации.

«А вот и первые намёки на отношения при Байдене. Но пока только цветочки — разогреваются. Подготовка к адским санкциям», — считает пользователь Искандер.

Некоторые комментаторы призвали руководство России ответить американцам зеркальными обвинениями. Люди уверены, что США уже множество раз создавали хаос на территориях других государств и у них нет морального права выдвигать подобные обвинения против других стран.

«Американцев в ответ можно обвинить в разжигании конфликтов в Сирии, Ираке, Ливии, Вьетнаме, Иране, Югославии, Белоруссии и Украине. Кроме того, во вмешательстве во внутренние дела множества стран мира!», — пишет пользователь Вячеслав.

Ряд граждан считает, что у США и так много проблем внутри собственной страны. Граждане уверены, что таким образом руководство Соединённых Штатов отвлекает внимание своего населения.

«Помните картину «Последние дни Помпеи»? И чего США забыли в Средиземноморье? Пусть сначала разберутся, кто у них президент. Причём вообще здесь Россия?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «ХоАнтиХол».

Напомним, 15 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Россия угрожает стабильности в Средиземноморском регионе, применяя дезинформацию, разжигая хаос, конфликты и разногласия.