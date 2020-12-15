Село Ачхой-Мартан, Чечня, , 23:23 — REGNUM Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе (Чечня), сообщил 15 декабря глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет». Кадыров «Сегодня в ходе успешно проведённой контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооружённых формирований. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет».

По словам главы Чечни, проводившие спецоперацию выполнили свою задачу «максимально профессионально и слаженно». С Байдулаевым не было на момент операции «никаких пособников или других участников бандподполья».

Как отметили Кадыров, он обладал всей информацией о ходе спецоперации от её начала до конца.

На месте событий в Ачхой-Мартановском районе находились вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов, чеченский министр внутренних дел Руслан Алханов, командир полка ППСП спецназначения МВД по Чечне Замид Чалаев.

Глава Чечни добавил, что власти следят за ситуацией, располагают информацией о том, сколько лиц находится в розыске, есть и исчерпывающая база данных об их пособниках.

На текущий момент, отмечает Кадыров, обстановка в Чечне «стабильная и спокойная», никаких ограничительных мер вводить не понадобилось.

Кадыров «Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решётку, либо на тот свет».

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