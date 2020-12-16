Москва, , 10:43 — REGNUM Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что отказ боснийских политиков от встречи с ним несущественен для позиции России, а их решение вряд ли можно считать самостоятельным, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Сколько лет прошло, а там до сих пор разрушенные войной дома и целые деревни. Даже в Сараево есть следы обстрелов на домах», — написала Меллиса К.

Многие комментаторы указали на то, что такая ситуация могла сложиться из-за неуважительного отношения политиков друг к другу. В результате, считают люди, пострадала Россия, на которую упала негативная реакция представителей, которые должны были участвовать во встрече.

«Почему не пишут о том, из-за чего такой шаг последовал со стороны этих двух товарищей. Принимающая сторона в лице лидера боснийских сербов при организации встречи не посчитала нужным поставить флаг страны, в которой встреча организована. На встрече присутствовал флаг России и флаг боснийского энтитета Республика сербская, что вообще, в принципе, является вопиющим неуважением к самой Боснии, и, в принципе, сам Лавров должен был обратить на это внимание», — пишет пользователь Anisa.

Некоторые выразили непонимание по поводу того, что Россия зачем-то послала на обсуждение судьбы Боснии и Герцеговины главу МИД. Люди уверены, что подобное событие не является судьбоносным для Российской Федерации, поэтому туда можно было отправить менее высокопоставленного дипломата.

«Лавров туда вообще зачем сам поехал? Мог бы какого-то студента из МГИМО послать», — считает Миша С.

Ряд граждан пришёл к выводу, что России не стоит лезть в дела других стран, а необходимо обратить своё внимание на решение проблем внутри страны. Как пример, люди привели КНР и их политику по улучшению жизни своих граждан.

«Куда мы все лезем со своими советами? Как будто у нас своих проблем нет. Сами разберутся. Вон, Китай молча на всё это смотрит и развивается. На луну уже спутник летит», — пишет пользователь Алексей.

Напомним, 15 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инцидент с отказом боснийских политиков от встречи с ним несущественен для позиции России, а их решение вряд ли можно считать самостоятельным.