Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Первый коммерческий авиарейс из Тель-Авива в Рабат состоится уже в 20-х числах декабря, 16 декабря сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, в историческом рейсе компании El Al примет участие Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа.

Решение об установлении авиасообщения между Израилем и Марокко было принято после соглашения двух стран установить дипломатические отношения 10 декабря.

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