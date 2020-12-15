Киев, , 23:05 — REGNUM Заседание фракции «Слуга народа» с участием президента Украины Владимира Зеленского состоялось, сообщил журналистам поздним вечером 15 декабря народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

Качура отметил, что монобольшинство в основном обсуждало грядущие кадровые изменения в правительстве Дениса Шмыгаля. Также в ходе заседания депутаты заслушали четырех кандидатов на должности.

«Заслушали кандидата на пост первого вице-премьера, министра энергетики — Юрия Витренко; на пост министра образования и науки — Сергея Шкарлета; на пост министра по делам ветеранов — Юлию Лапутину; на пост министра аграрной политики — Романа Лещенко», — отметил парламентарий.

По информации Качуры, в целом возражений не было практически по всем кандидатам, но предстоит еще сигнальное голосование в партийном чате.

Примерно эту же информацию подтвердил в эфире украинского телевидения народный депутат «Слуги народа» Александр Ковальчук.

«Депутаты имели возможность пообщаться… или при физическом присутствии каждого из кандидатов, или удаленно. Мы задали те вопросы, которые нас интересуют… Этой встречей я лично доволен, есть время для того, чтобы подумать», — отметил он.

В свою очередь, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что завтра все возможные кадровые вопросы обсудят парламентские комитеты, а голосование в сессионном зале возможно 17 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что два министра правительства Украины подали в Верховную рады Украины заявления об отставке. Уволиться намерены министр защиты окружающей среды и природных ресурсовРоман Абрамовский, и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб. До этого в «Слуге народа» анонсировали кадровые решения в правительстве страны, норечь шла о назначении министров образования и энергетики.