Белград, , 22:57 — REGNUM Косовские власти откровенно пренебрегают договорённостями, достигнутыми с Сербией, сообщил 15 декабря журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, пора, «наконец, преодолеть откровенный саботаж, который мы наблюдаем в позиции Приштины, саботаж тех договорённостей, которые уже были достигнуты много лет назад, включая прежде всего обязательство сформировать сообщество сербских муниципалитетов Косова».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14−15 декабря Лавров побывал с официальными визитами в Боснии и Герцеговине и в Сербии. Начинается его визит в Хорватию.

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