Киев, , 22:52 — REGNUM Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко решил выступить в защиту экс-депутата Рады Татьяну Чорновол, обвиняемой в умышленном убийстве.

С таким заявлением Порошенко выступил вечером 15 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Порошенко, из Чорновил попытаются сделать человека, виновного в «революции достоинства» (так на Украине называют госпереворот-2014).

«Это абсолютно бескомпромиссная женщина, которую пытались запугать. но которая смело выступала и против Януковича, и против его «титушек», и против тех, кто в госбюро расследований пытался заниматься политическими преследованиями оппозиционеров», — отметил он.

Экс-президент подчеркнул, что не оставит Чорновол в одиночестве в нынешней ситуации и даже боле того, он считает, что экс-депутат «находится под охраной всего украинского народа».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Чорновол сообщила, что ей вручиливручили официальное обвинение по делу об убийстве. Речь идет о нападении на офис Партии регионов в феврале 2014 года, в котором участвовала и она. В ходе нападения офис подожгли, в результате чего погиб человек — технический работник, не имеющий никакого отношения к политическим вопросам. Следствие установило, что подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания.

Стоит отметить, что Чорновол участвовала в парламентских выборах 2019 года как кандидат от партии Порошенко «Европейская солидарность». Однако предоставленное ей место оказалось непроходным, хотя уже тогда следствие в ее отношении было в самом разгаре.