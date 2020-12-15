Вашингтон, 15 декабря 2020, 22:01 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 пока американскому президенту Дональду Трампу не требуется, поскольку он недавно переболел этой инфекцией, сообщила 15 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
«Ему поставят прививку, как только его команда врачей решит, что пора».
Макинэни

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 декабря, Трамп объявил о первом вакцинированном от COVID-19 в США. Глава Штатов перенёс коронавирусную инфекцию в начале октября 2020 г.

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