Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 пока американскому президенту Дональду Трампу не требуется, поскольку он недавно переболел этой инфекцией, сообщила 15 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Дональд Трамп

Макинэни «Ему поставят прививку, как только его команда врачей решит, что пора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 декабря, Трамп объявил о первом вакцинированном от COVID-19 в США. Глава Штатов перенёс коронавирусную инфекцию в начале октября 2020 г.

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