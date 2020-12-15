Киев, , 21:59 — REGNUM Участники акции протеста в центре Киева вечером 15 декабря установили новые палатки на Майдане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Протестующие заявили, что планируют остаться в палатках на всю ночь.

Напомним, что в связи с этими палатками сегодня целый день продолжались столкновения между силовиками и протестующими. В МВД Украины заявили, что ранее организаторы не указывали намерение устанавливать палатки на Майдане, поэтому правоохранители демонтировали их. В ходе столкновений повреждения различной степени тяжести получили почти полсотни правоохранителей.

Ранее в МВД сообщили, что полицейские демонтировали установленные на киевском Майдане протестные палатки, хотя окончательный демонтаж и привел к новым пострадавшим среди силовиков.

Отметим, что речь идет о «майдане предпринимателей», которые в очередной раз вышли на акции протеста, требуя от власти принять законопроекты по упрощенному налогообложению и отказаться от планов тотального локдауна.

Политолог Сергей Быков отмечает, что в результате этих событий «фопов» (физических особ предпринимателей) возненавидят, а они, считает эксперт, оказались жертвами в чужой войн за то, чтобы кто-то не платил налоги.

«Очень жаль, что маленькими и героическими ФОПами прикрывается средний системный бизнес, который должен платить совсем другие налоги и быть достаточно отрегулированным, чтобы потребители получали качественный продукт и услуги… Именно владельцы фопоферм и вывели сегодня людей на улицы. В результате, они парализовали город, устроили беспорядки, побили 40 полицейских и требуют уволить премьера», — заявил эксперт.