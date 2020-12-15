Белград, , 21:43 — REGNUM Боснийские представители, отказавшиеся от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, проявили себя негостеприимно, оскорбительно и недальновидно, сообщил 15 декабря журналистам сербский президент Александр Вучич.

Комментируя отказ двух членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича встретиться с Лавровым, пока он находился с визитом в республике, сербский президент отметил, что в Белграде никогда не поступили бы подобным образом.

В Белграде, отмечает Вучич, сочли бы «оскорбительным не принять гостя должным образом». Кроме того, переговоры всегда имеют смысл, как, например, было в случае с Косово: его самостоятельность Белград отвергает, но переговоры с ним ведёт.

Вучич «Любой разговор лучше, чем бегство со встречи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джаферович (представитель боснийских мусульман в президиума Боснии и Герцеговины) и Комшич (представитель хорватской общины в президиуме БиГ) отказались встретиться с Лавровым из-за того, что он на встрече с Милорадом Додиком (представителем сербов в президиуме БиГ) якобы выразил одностороннюю, отвечающую только сербским интересам, позицию Москвы.

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