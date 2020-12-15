Троицк, Челябинская область, 15 декабря 2020, 21:03 — REGNUM В Челябинской области предъявлено обвинение вице-мэру Троицка, задержанному 14 декабря. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Ему вменяют превышение должностных полномочий. Следователи считают, что в 2019 году чиновник совершило действия, в результате которых имущество ЗАО «Теплосервис» было передано третьим лицам в аренду с имеющимся там технологическим оборудованием. Это повлекло для организации ущерб на сумму более 9 млн рублей.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Как сообщало ИА REGNUM, о задержании чиновника журналистам сообщил мэр Троицка Александр Виноградов.
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