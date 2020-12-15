Стокгольм, , 20:58 — REGNUM Парламент Швеции поддержал проект наращивания бюджета военного ведомства страны на период 2021—2025 годов, сообщает 15 декабря Associated Press.

Уточняется, что проект предусматривает увеличение военного бюджета на 40% из-за роста военных возможностей России в регионе.

«Есть много оснований полагать, что военный потенциал России в абсолютном выражении будет расти весь следующий десятилетний период», — указано в принятом парламентом плане бюджета.

Предполагается, что на основании этого решения парламента объем военного бюджета к 2025 году достигнет 89 млрд крон ($10,6 млрд). Отмечается, что это крупнейшее увеличение оборонного бюджета Швеции с 1950 года.

Кроме того, к 2030 году численность вооруженных сил Швеции должна вырасти с 55 тыс. до 90 тыс. человек, а вооружение должно быть модернизировано.

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