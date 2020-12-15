Киев, , 20:53 — REGNUM В результате противостояния с протестующими вечером 15 декабря полицейские демонтировали установленные на киевском Майдане протестные палатки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство уточняет, что окончательный демонтаж палаток привел к новым пострадавшим среди силовиков.

«Группа нетрезвых мужчин набросилась на полицейских, из-за чего трое стражей порядка госпитализированы с разбитыми лицами и ушибами», — говорится в комментарии.

По факту нападения открыто уголовное производство, правонарушители пока неизвестны.

МВД отдельно подчеркивает, что в сообщении о проведении акции организаторы не указывали намерение устанавливать палатки на Майдане, поэтому правоохранители демонтировали их.

По информации СМИ, организаторы протеста теперь согласовывают свои дальнейшие действия, прекращать акцию они не намерены. Они заявили, что не хотят, чтобы в результате столкновений страдали мирные люди, которые просто «отстаивают своё право на труд».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня украинские предприниматели в очередной раз вышли на акции протеста, требуя от власти принять законопроекты по упрощенному налогообложению и отказаться от планов тотального локдауна. По ходу дня периодически вспыхивали стычки протестующих с полицией с использованием дымовых шашек и слезоточивого газа. Днем полиция сообщила, что в ходе столкновений пострадали около 40 полицейских — одного ударили по голове, в результате чего он потерял сознание, многие силовики получили ожоги глаз.