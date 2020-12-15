Москва, , 20:38 — REGNUM Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Хорватию начнётся 15 декабря, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«15−16 декабря состоится рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Республику Хорватию», — говорится в сообщении МИД РФ.

В Хорватии Лавров встретится с хорватским президентом Зораном Милановичем, председателем правительства республики Андреем Пленковичем и со своим хорватским коллегой Горданом Радманом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 и 15 декабря Лавров посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину, в настоящее время он находится в Сербии.

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