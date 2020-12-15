Пекин, , 20:34 — REGNUM В следующем году исполняется пятьдесят лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и Турцией. Этот и другие вопросы двусторонних связей были обсуждены в ходе телефонного разговора глав МИД двух стран Ван И и Мевлюта Чавушоглу. Об этом 15 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в центре внимания также стоял вопрос о закупке Турцией китайской вакцины от коронавируса.

По словам китайского министра, в условиях пандемии коронавируса Китай готов помогать Турции бороться с ее последствиями вплоть до полной победы над болезнью. Решение закупить вакцину из КНР является отражением высокого доверия Турции к Китаю; Пекин же со своей стороны готов оказать в этом всю возможную помощь.

Основой взаимовыгодного стратегического сотрудничества между странами, считает Ван И, является политическое доверие, которое способно вывести отношения на новый уровень. Сторонам следует совместно выступить против политизации международной торговли и «двойных стандартов». При этом Ван И напомнил, что Совет Безопасности ООН признал международной террористической организацией «Исламское движение Восточного Туркестана», незаконно действующее на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР,

М. Чавушоглу согласился с китайским коллегой в необходимости совместного противодействия терроризму и заверил, что его страна строго выполняет все решения Совбеза ООН. Он подчеркнул, что Турция никому не позволит ставить под вопрос территориальную целостность Китая.