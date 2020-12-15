Киев, , 20:38 — REGNUM Два министра правительства Украины подали в Верховную рады Украины заявления об отставке, сообщил на брифинге вечером 15 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, уволиться намерены министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб.

Разумков поручил профильным комитетам Рады собраться утром 16 декабря и оперативно рассмотреть эти вопросы, чтобы их сразу можно было вынести на пленарное заседание.

«Даю соответствующее поручение», — отметил спикер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в «Слуге народа» анонсировали кадровые решения в правительстве страны, но речь шла о назначении министров образования и энергетики.

Поздним вечером 15 декабря ожидается заседание фракции «Слуга народа», посвященное кадровым вопросам, на котором будут присутствовать президент УкраиныВладимир Зеленскийи премьер-министр Денис Шмыгаль. Также, предположительно, будет рассматриваться вопрос разъединения министерств и создание отдельного министерства аграрной политики.