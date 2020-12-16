Москва, , 00:06 — REGNUM США входят в новый этап, когда кандидаты и партии не согласны с итогами выборов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя», — цитирует Володина «Российская газета».

По его мнению, в Штатах любое действие театрализовано. И если раньше нам показывали хорошо поставленный спектакль с избранием коллегии выборщиков, с конкуренцией претендентов за каждый голос, то сейчас они не смогли его завершить хорошим финалом.

«Отличительной чертой всех предыдущих времен, десятилетий, да и столетий было то, что в итоге выборы признавались при любом результате», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Джо Байден по итогам голосования выборщиков опередил Дональда Трампа и стал избранным президентом США. Накануне его с победой поздравил президент РФ Владимир Путин.