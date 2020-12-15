Ярославль, , 20:28 — REGNUM Прокурор города Ярославля Игорь Мокичев покинул свой пост. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в прокуратуре региона.

Игорь Мокичев City-yaroslavl.ru

Мокичев переходит на работу в прокуратуру Ярославской области. Он возглавит отдел государственных обвинителей. Исполняет обязанности руководителя прокуратуры областного центра заместитель городского прокурора Любовь Созинова.

О причинах кадровых перемещений не сообщается. Стоит отметить, что предшественник Мокичева Алексей Кукин также перешёл из прокуратуры города в областную.

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