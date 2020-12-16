Москва, , 00:06 — REGNUM Работа по реализации поправок к Конституции идет очень активно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Голосование по поправкам в Конституцию, 1 июля 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Изменения необходимы были там, где подсказала сама жизнь», — цитирует Володина «Российская газета».

Решения, которые были приняты, делают страну сильнее, с принятием поправок в Конституцию выросли стандарты жизни, отметил спикер Госдумы.

«В целом работа по реализации поправок в Конституцию идет очень активно — с тем, чтобы как можно быстрее люди почувствовали результат решений, которые были приняты в ходе общероссийского голосования. Для нас это приоритет. И мы постараемся как можно быстрее работу эту завершить», — заверил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, идея внесения изменений в Основной закон была озвучена Владимиром Путиным в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. Из-за ситуации с распространением коронавируса общероссийское голосование по поправкам прошло с 25 июня по 1 июля.