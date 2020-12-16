Москва, , 00:05 — REGNUM Пандемия коронавируса практически не сказалась на законодательной работе, об этом свидетельствует и законотворческий портфель, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«На данный момент у нас в законотворческом «портфеле» 1266 законопроектов, и из них примерно 20% уже приняты в первом чтении. В этом году, который идет под знаком пандемии, мы приняли 464 законопроекта — это данные на 10 декабря. А за прошлый год — 530. Цифры сопоставимые. Схожая пропорция — и по числу рассмотренных законопроектов: 967 (по данным на 10 декабря) против 1078 в прошлом году», — цитирует Володина «Российская газета».

Говоря о работе созыва, спикер Госдумы отметил, что помимо актуальных, рассмотрен уже 1991 законопроект из 2020, оставшихся «в наследство» с начала 90-х годов, c первого созыва Госдумы, осталось всего 1,4% от того, что копилось двадцать лет.

По словам Володина, из 2020 накопившихся законопроектов 14,7% стали законами.

При этом, подчеркнул он, рассмотрение вовсе не было механическим отклонением.

В ситуации с пандемией Госдума, представляя своих граждан, расширила полномочия правительства в части решения вопросов в кризисной ситуации для того, чтобы повысить оперативность. Нижняя палата парламента собирается в постоянном режиме, не уходя на карантин, как позволили себе многие европейские парламенты, и где проблем в связи с этим стало больше, отметил также Володин.