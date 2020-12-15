Киев, , 20:11 — REGNUM В госбюджете Украины на 2021 год на сектор безопасности и обороны заложены рекордные цифры — 5,93% от ВВП страны, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в правительстве считают, что на оборону государства предусмотрены достаточные расходы для обеспечения обороноспособности. Марченко также напомнил, что конкретное распределение средств бюджета осуществляется Советом национальной безопасности и обороны.

«Нет никаких оснований считать, что сектор оборонной безопасности не профинансирован или недофинансирован», — сказал министр.

Согласно тексту госбюджета, на Службу безопасности Украины предусмотрели сумму на 23,2% больше, чем в текущем году; на государственное бюро расследований — на 75,4% больше, чем в текущем году; на национальное антикоррупционное бюро — на 15,3% больше; на министерство внутренних дел Украины выделили на 4,6% больше, чем в текущем году.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.