Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Группировка «Сарайя аль-Мухтар» из Бахрейна включена США в список террористических организаций, говорится 14 декабря в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

Действия Госдепа связаны с тем, что эта группировка якобы опасна как потенциальный организатор терактов. Её деятельность, отмечает Помпео, «угрожает национальной безопасности и внешней политике» Штатов.

Глава Госдепа отметил, что деятельность этой бахрейнской структуры оплачивает иранский Корпус стражей Исламской революции. Теперь, попав в чёрный список, она будет отключена от американский финансовой системы.

Помпео «Цель «Сарайя аль-Мухтар» — свергнуть правительство Бахрейна и расчистить путь для большего влияния Ирана в стране».

Он добавил, что эта организация готовила теракт против американских представителей в Бахрейне. Она якобы пыталась нанять киллеров для убийства бахрейнских «официальных лиц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после введения Вашингтоном санкций против Турции Тегеран заявил, что США проявляют «неуважение к международному праву».

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