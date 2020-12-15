Флоренция, Италия, , 19:45 — REGNUM Представители «Живой Италии» в правительстве страны готовы оставить свои посты, с таким заявлением выступил во вторник, 15 декабря, лидер партии, экс-премьер страны Маттео Ренци.

Он отметил, что готов передать премьер-министру Джузеппе Конте свои предложения по дальнейшей работе правительства в нынешнем составе в письменном виде.

В случае выхода партии из коалиции она потеряет большинство в парламенте, что может привести к падению правительства (но при некоторых условиях правительство сможет продолжать работу, и не обладая формальным большинством).

Поводом для конфликта между Ренци и его партнерами по коалиции стал вопрос о методах получения и использования средств ЕС на восстановление экономики Италии. По мнению ряда наблюдателей, реальная причина конфликта — желание Ренци «монетизировать» свою «золотую акцию».

Если в Италии будут назначены досрочные выборы, то, по данным социологов, победу на них одержит коалиция правых партий во главе с «Лигой» Маттео Сальвини и «Братьями Италии» Джорджи Мелони.