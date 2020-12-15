Донецк, , 19:39 — REGNUM Две атаки на посёлок шахты 6/7 на северо-западе Горловки (ДНР) осуществили ВСУ в течение одного часа вечером 15 декабря, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ вели обстрелы из посёлка Шумы (Украина). Первая атака началась в 16:45 мск, вторая — в 17:35 мск. Посёлок обстреляли из подствольного гранатомёта и из автоматического гранатомёта на станке.

Напомним, ранее, в 12:40 мск, ВСУ обстреляли посёлок шахты 6/7 из ручного противотанкового гранатомёта.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК