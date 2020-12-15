Подгорица, , 19:32 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал увеличение расходов Черногории на оборону. Об этом он сообщил по итогам встречи с новым премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, который прибыл 15 декабря в Брюссель с официальным визитом.

«Я высоко оцениваю приверженность Черногории обеспечению региональной стабильности, — отметил Столтенберг. — Я убежден, что Черногория останется верным и преданным союзником».

Кривокапич в свою очередь пригласил главу НАТО посетить Черногорию.