Москва, , 19:12 — REGNUM В Нагорном Карабахе российские сапёры за сутки очистили от взрывоопасных предметов более девяти км. дорог, сообщил 15 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Речь идет о специалистах Международного противоминного центра Минобороны России, которые продолжают работу в Карабахе.

«За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов еще 9,5 км дорог. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 175 гектаров местности, более 49 км дорог, свыше 400 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около пяти тысяч взрывоопасных предметов», — рассказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. После трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана был объявлен режим прекращения военных действий, а в регион был введен российский миротворческий контингент.

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