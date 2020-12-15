Москва, , 19:05 — REGNUM В Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня, с 10 ноября в регион вернулись почти 40 тыс беженцев, сообщил 15 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Автобусы с беженцами Mil.ru

Он отметил, что за последние сутки в места довоенного проживания в Нагорном Карабахе в сопровождении российских миротворцев вернулись еще 566 человек.

«Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — сказал Игорь Конашенков.

«За сутки с территории Армении вернулись еще 566 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 39 тысяч 700 беженцев», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. После трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана был объявлен режим прекращения военных действий, а в регион был введен российский миротворческий контингент.

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