Анкара, , 19:01 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 15 декабря провел телефонную беседу с госсекретарем США Майком Помпео. В ходе встречи обсуждались санкции США.

Во время встречи была обозначена позиция Турции по принятому США санкционному решению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря США ввели санкции в отношении Турции в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

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