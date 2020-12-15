Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Россия угрожает стабильности в Средиземноморском регионе, применяя дезинформацию, разжигая хаос, конфликты и разногласия, заявил 15 декабря госсекретарь США Майк Помпео.

Текст заявления распространила пресс-служба Госдепа США.

«Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, различными способами распространяя дезинформацию, подрывая национальные суверенитеты и сея хаос, конфликты и раскол в государствах этого региона», — указано в заявлении.

В качестве примера «хаоса и раскола» Помпео указал на поддержку Россией правительства Башара Асада в Сирии.

«Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и привела к перемещению половины населения», — заявил Помпео.

Кроме того, глава Госдепа США обвинил Россию в поддержке одной из сторон гражданской войны в Ливии.

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