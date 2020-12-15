Анкара, , 18:58 — REGNUM 15 декабря между министерствами энергетики Турции и Азербайджана подписан договор о реализации проекта строительства нового газопровода для обеспечения газом Нахичеванской Автономной Республики (Азербайджан), сообщает Hürriyet.

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Благодаря этому проекту между Турцией и Азербайджаном будет проложен новый участок газопроводов Баку — Тбилиси — Джейхан, Баку — Тбилиси — Эрзурум и Трансанатолийского газопровода.

«Мы завершили строительство одного участка Трансанатолийского газопровода, самой длинной части южного газового коридора, вдоль всего полуострова Малая Азия. Таким образом, мы планируем реализовать большой проект газопровода, по которому будет поставляться азербайджанский газ в нашу страну и в Европу. Благодаря этому проекту мы сделаем еще один большой шаг к достижению нашей главной цели — стать ключевой страной в области энергетики. Это самая важная задача нашей национальной политики в области энергетики и добычи полезных ископаемых», — заявил министр энергетики Турции Фатих Дёнмез.

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