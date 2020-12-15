Киев, , 18:32 — REGNUM В центре Киева вечером 15 декабря разгорается силовое противостояние полиции и протестующих на Майдане предпринимателей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Столкновения разгорелись с новой силой после того, как силовики демонтировали установленные протестующими палатки. На месте событий слышно взрывы, а также виден дым. Насколько можно судить, силовики используют слезоточивый газ.

Никакой конкретной информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Напомним, что ранее сегодня украинские предприниматели в очередной раз вышли на акции протеста, требуя от власти принять законопроекты по упрощенному налогообложению и отказаться от планов тотального локдауна. По ходу дня периодически вспыхивали стычки протестующих с полицией.

Днем полиция сообщила, что в ходе столкновений пострадали около 40 полицейских — одного ударили по голове, в результате чего он потерял сознание, многие силовики получили ожоги глаз.

В свою очередь, митингующие пообещали продолжать протесты «любой ценой» и заявили, что обращаются к представителям иностранных дипломатических представительств с заявлением о том, что украинская власть преследует и давит на них.