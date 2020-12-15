Москва, , 18:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил главе высшего совета партии «Единая Россия» Борису Грызлову поздравительную телеграмму в связи с его 70-летием.

Борис Грызлов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент России отметил опыт, знания и энергию юбиляра, которые будут востребованы и в дальнейшем.

«Все, кому довелось с Вами работать, неизменно отмечают Ваши высокие профессиональные качества и ответственный, государственный подход к решению поставленных задач. Уверен, что Ваш опыт, знания и энергия и впредь будут востребованы — на благо Отечества», — написано в поздравительной телеграмме.

Напомним, российскому политику Борису Грызлову 15 декабря 2020 года исполнилось 70 лет.

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