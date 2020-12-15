Белград, , 18:05 — REGNUM Посредничество Европейского союза в отношении создания в Косово сербских муниципалитетов не привело к желаемому результату, сообщил 15 декабря журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров «Мы сожалеем, что ЕС, который вызвался много лет назад быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной и получил это право, включая закрепление этих функций в резолюции ГА ООН, не может добиться от Приштины выполнения договорённостей, которые были достигнуты».

По словам российского дипломата, не решается такой важный вопрос, как «создание сообщества сербских муниципалитетов в Косове».

Напомним, несмотря на то, что Сербия не признаёт независимости Косово, 19 апреля 2013 г. в Брюсселе обеими сторонами было парафировано соглашение о формировании нового единого сообщества сербских общин Косово.

Затем в августе 2015 г. Белградом и Приштиной был подписан ряд новых соглашений. По одному из них в Косово разрешалось создать сообщество сербских муниципалитетов с широкими полномочиями, в частности — с возможностью избирать своего президента и использовать свои государственные символы.

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