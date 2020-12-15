15 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Сложно приходится Греции с таким соседом, как Турция. Грекам нужно активизироваться, чтобы слышен был голос не только Эрдогана против них — но и их голос. Иначе нельзя, когда твой сосед напоминает злого и хитрого крестьянина, который метр за метром продвигает свой забор на твое поле, покуда не объявит его своим, пишет Никос Констандарас в издании Kathimerini.

Дарья Юдкевич, , 19:13 — REGNUM Европейский Совет не принял решительных мер против Турции, и тем не менее выводы саммита не исключают чего-то более существенного. Кроме того, заявлено о намерении Eвросоюза координировать свои действия с США в вопросах, связанных с Турцией и ситуацией в Восточном Средиземноморье.

Величие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис полагает, что осуждение провокационного поведения Турции… было абсолютно ясно. Кроме того, стало столь же очевидно, что поддержка Греции со стороны ее партнеров доходит строго до одного тезиса: для того, чтобы Греция могла противостоять Турции, она должна опираться как на США, так и на свои собственные силы, и бороться за то, чтобы повлиять на международное общественное мнение.

Как играет Анкара — хорошо известно. Она постоянно проверяет пределы возможностей своих противников. Когда они не реагируют динамично, она принимает как должное то, чего достигла, и переходит к следующему шагу. Поскольку никто не хочет ссориться с Турцией из-за мелких проблем, она беспрепятственно продолжает, при этом с таким видом, будто чужие права или территории — на самом деле ее собственные. Она ведет себя, как злой крестьянин, который понемногу продвигает забор из колючей проволоки на поле своего соседа, пока не объявит все поле своим. Конечно, тот, кто видит только одно из множества мелких движений, не считает его значительным, не понимает, что проблема не в размахе действия, а в самом факте нарушения. Таким образом мы и дошли до того, что Турция делает то, что хочет, и считает, что это безопасно.

Отрезвить ее могли бы только США, поэтому и есть надежда на эффект от санкций за закупку российских ракетных комплексов С-400. Сочетание существенных санкций со стороны США и Европы вынудило бы Эрдогана изменить свое поведение, но такие меры серьезно повредили бы турецкой экономике, чего не хотели бы ни американцы, ни европейцы, — в то время как это было бы удобно для Эрдогана, который ищет оправдание своей бесхозяйственности. Держа в заложниках экономику, он пытается избавиться от последствий своих поступков. Поэтому изначально ожидалось, что санкции США будут относительно мягкими, а европейские — еще более мягкими.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Таким образом, вместо того чтобы Турция вынудила европейские страны сплотиться против нее и придать авторитет их единой внешней и оборонной политике, европейская мягкая реакция укрепляет Эрдогана на геополитической шахматной доске и в глазах его сторонников. А то, что его не останавливает, делает его сильнее внутри и за пределами границ.

Успешная операция Греции против попытки Турции нарушить ее границы на Эвросе в начале года и передвижение греческих вооруженных сил летом показали, что Греция полна решимости противостоять Турции. Этим она завоевал признание партнеров и союзников. Теперь все должны добиться национального примирения в целях укрепления страны на всех уровнях. Невозможно представить, чтобы политическая полемика была направлена на второстепенные вопросы, а не на защиту экономики, на развитие новых производственных секторов, на восстановление оборонной промышленности, на укрепление системы образования, на победу над пандемией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Эволюция отношений Турции с США и ЕС сильно повлияет на отношения Греции с ее непростым соседом. Но мы — живем рядом с Турцией, мы рискуем из-за ее агрессивности, и мы выигрываем, когда она сотрудничает. Мы должны найти собственные решения. Помимо наших старых союзов и новых, которые мы развиваем, важно послать четкий сигнал международной общественности, особенно турецкой ее части. Чтобы не проходили одни только ядовитые рассказы Эрдогана, будто это Греция провоцирует, это Греция замышляет против турецких прав. Когда вы почувствуете, что способны защитить себя, вы сможете предложить решения.