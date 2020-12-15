Белград, , 17:47 — REGNUM Попытки переписать историю Второй мировой войны — это обеление нацизма и очернение воинов-победителей. Россия и Сербия осуждают подобные ревизии истории.

Об этом 15 декабря заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время церемонии зажжения Вечного огня на Мемориальном кладбище освободителям Белграда.

МИД РФ назвал открывшийся в столице Сербии новый монумент в честь воинов-освободителей «символом духовного и исторического единства россиян и сербов».

Монумент будет служить напоминанием о братстве по оружию советских и сербских воинов, «которое помогло сокрушить зло, отстоять непреходящие ценности мира, жизни и справедливости», добавил глава МИД РФ.

Лавров «Это особенно важно сегодня, когда в ряде европейских стран наращиваются нечистоплотные усилия, направленные на очернение воинов-победителей и одновременно на оправдание кровавых преступлений нацистов и их приспешников-коллаборационистов».

Вечный огонь на мемориале освободителям Белграда, посвящённом погибшим в октябре 1944 г. советским и югославским солдатам, освобождавшим Югославию от нацистов, возведён в 2020 г.

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