Калуга, , 17:46 — REGNUM На совместном заседании комитетов Городской думы Калуги сегодня, 1 5 декабря, была рассмотрена информация о реализации программы «Информационное общество (Электронный муниципалитет)». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на реализацию программы в 2020 году выделено 47,3 млн. рублей. Основные цели программы: формирование единого информационного пространства эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий и повышение открытости муниципального управления, организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

В Калуге подвели итоги реализации программы «Электронный муниципалитет» Пресс-служба Городской думы Калуги

В 2020 году проводились работы по развитию центра обработки данных Городской управы, развитию систем связи Городской управы, модернизации оборудования рабочих мест сотрудников, развитию системы электронного документооборота и информационных систем.

Также в рамках программы осуществлялись мероприятия по обеспечению безопасности информации, созданию систем видеонаблюдения, монтажу структурированной кабельной сети.