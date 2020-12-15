Киев, , 17:53 — REGNUM Фракция «Слуга народа» в Верховной раде Украины сегодня, 15 декабря, рассмотрит кандидатуры двух новых министров — энергетики и образования.

Об этом сообщил журналистам народный депутат Александр Качура.

Депутат заявил, что планируется назначить еще с июня исполняющего обязанности министра образования Украины Сергея Шкарлета на постоянную основу. Также речь идет о введении должности вице-премьер-министра по вопросам топлива и энергетики — на эту позицию будет рассматриваться кандидатура бывшего исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко.

Качура подчеркнул, что изменения возможны и в министерстве по делам ветеранов, но конкретики по этому вопросу пока нет — «кадровое предложение должно еще поступить».

Украинские СМИ также сообщают, что ввиду важности кадровых вопросов на заседании фракции будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

ИА REGNUMнапоминает, что Юрий Витренко ранее много лет занимал пост исполнительного директора компании «Нафтогаза Украины». В мае этого года он заявил, что через 2 месяца покидает пост в связи с изменением структуры управления компанией. Уход Витренко не обошелся без скандала — он заявил, что считает инициатором своего фактического увольнения главу НАК Андрея Коболева.

Также отметим, что Витренко в «Нафтогазе Украины» курировал судебные процессы компании с «Газпромом». В частности, в апреле нынешнего года он объявил о подготовке новых претензий Украины к российской стороне на сумму более 17 млрд долларов.

Также стоит отметить, что Юрий Витренко является сыном Натальи Витренко — лидера Прогрессивной социалистической партии Украины и в недавнем прошлом одного из самых пророссийских политиков страны.