Киев, , 17:35 — REGNUM Народные депутаты Верховной рады Украины сегодня, 15 декабря, примерно в 18:00 поддержат проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил первый заместитель главы комитета Рады Украины по вопросам финансов Ярослав Железняк.

Депутат заявил, что Рада и правительство согласовали важные правки, по которым ранее договорится не удавалось. Например, речь идет о том, что оставить акциз у общин, чтобы у местных органов власти было в общей сложности на 7,5 млрд больше денег, на которые строить дороги, больницы и детские сады.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня народные депутатыприняли в целом законопроекты о внесении изменений в бюджетный кодекс, чтобы урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о госбюджете-2021.

Ранее сегодня депутат Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что проект госбюджета Украины-2021 фактически легитимизирует «бюджетную катастрофу», поскольку в следующем году примерно 700 млрд гривен будут уходить на погашение разного рода долгов.