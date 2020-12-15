Москва, 15 декабря 2020, 17:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия.
Стороны обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, сообщает сайт нижней палаты парламента.
В ходе разговора Володин отметил, что «отношения между странами развиваются и носят стратегический характер».
Также парламентарии обсудили возможность встречи в ближайшем будущем.