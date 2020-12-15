Иерусалим, , 17:19 — REGNUM Новым главой политической разведки Израиля «Моссад» стал человек, который до сих пор являлся заместителем директора, сообщили 15 декабря в канцелярия израильского премьер-министра.

«Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху сегодня (15 декабря — прим. ИА REGNUM) решил назначить заместителя директора «Моссада» Д следующим директором «Моссада». Д — опытный ветеран «Моссада», — сообщили в пресс-службе главы правительства.

Напомним, до сих пор «Моссад» возглавлял Йоси Коэн (с января 2016 г.). По счёту Д — это 13-й директор израильской политической разведки.