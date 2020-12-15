Москва, , 17:19 — REGNUM Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Ирека Зиннурова («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента в ходе заседания.

Решение принято на основании его письменного заявления в связи с переходом на другое место работы. Зиннуров намерен возглавить представительство Россотрудничества в Азербайджане.

Он представлял в Госдуме Татарию, работал в комитете по делам СНГ.

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