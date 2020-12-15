Москва, , 17:06 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект, вводящий уголовную ответственность за оправдание геноцида русских, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР в 2018 году. Предлагается ввести штрафные санкции и лишение свободы на срок до пяти лет за это преступление.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству выступил против инициативы, отметив, что нормы не соответствуют Конституции. Большинство парламентариев согласилось с позицией комитета, законопроект был отклонен.