Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Кандидата от демократов Джо Байдена возвели на престол «11 миллиардеров-леваков», они же воспользуются плодами его победы, заявил обозреватель Fox News Такер Карлсон 15 декабря, после голосования электоральной комиссии США.

Билл Гейтс World Economic Forum

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В числе магнатов-спонсоров Байдена Такер называет, в частности, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Тома Стайера, Тима Кука, Марка Цукерберга и Джеффа Безоса.

«Билл Гейтс, не врач-эпидемиолог и не учёный… получил право определять политику федеральных властей по здравоохранению, — сообщил Такер. — Майкл Блумберг решит, какое вам можно покупать стрелковое оружие, а Джордж Сорос выберет, кто будет против вас обвинителем в суде» .

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