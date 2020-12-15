Вашингтон, 15 декабря 2020, 17:02 — REGNUM Кандидата от демократов Джо Байдена возвели на престол «11 миллиардеров-леваков», они же воспользуются плодами его победы, заявил обозреватель Fox News Такер Карлсон 15 декабря, после голосования электоральной комиссии США.
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В числе магнатов-спонсоров Байдена Такер называет, в частности, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Тома Стайера, Тима Кука, Марка Цукерберга и Джеффа Безоса.
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