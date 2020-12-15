Киев, , 16:58 — REGNUM Уголовное дело о коррупции возбудили на Украине в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщают 15 декабря «Украинские новости».

Арсен Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что дело возбудило украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Другим фигурантом дела является экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

В деятельности этих людей усматриваются нарушения статьи УК Украины о злоупотреблении полномочиями должностным лицом. Их подозревают в том, что они содействовали незаконному переводу €62 млн со счетов украинского «Городского коммерческого банка» в австрийский Meinl Bank Aktiengeselschaft.

По версии следствия, Аваков и Гонтарева содействовали тому, что должностные лица «Городского коммерческого банка» «совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке, причинив таким образом серьёзный ущерб этому украинскому финансовому учреждению».

Напомним, «Городской коммерческий банк» обанкротился, в нём с 21 ноября 2014 г. действует временная администрация.

Читайте ранее в этом сюжете: В окружении Зеленского обсуждают отставку главы МВД Украины — Strana.ua