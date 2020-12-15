Москва, , 16:58 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий банки сообщать о минимальной ставке по вкладу, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Отделение банка Дарья Драй © ИА REGNUM

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок надлежащего информирования физического лица в случае, когда договор банковского вклада подписывается его сторонами электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи.

Инициатива направлена на повышение информированности физлиц об условиях вкладов.

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